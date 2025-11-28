Panamá gana premio en Olimpiada Mundial de Robótica en Singapur

Panamá se alza con el prestigioso premio “Future Innovator Team Spirit Award”, en la categoría Elementary de la Olimpiada Mundial de Robótica Singapur 2025, con el equipo Asimov Juliet, del colegio Visión del Saber.

La agrupación alcanzó la posición 36 de 96 en su categoría. El premio que resalta el Espíritu Innovador y Creativo en proyectos robóticos, en esta categoría primaria, de estudiantes de 8 a 12 años, reconoce al equipo Asimov Juliet.

El equipo estuvo integrado por las estudiantes: Ana Jiménez, Zoe Murillo y Abdielys Batista, con su entrenadora: Lía Victoria Narváez.

“El premio Team Spirit Award, es un merecido reconocimiento de la World Robot Olympiad para Panamá por su crecimiento en el desarrollo de la robótica educativa y la educación Steam, y felicitamos a nuestros estudiantes por este importante reconocimiento, lo que nos inspira a seguir trabajando y aportando a la educación de nuestro país”, señaló Neyda Domínguez, Directora Ejecutiva de FUNDESTEAM.

La delegación estudiantil de Robótica regresa a Panamá este sábado 29 de noviembre.

Otros resultados de la competencia:

En la categoría Misiones Robóticas Junior el equipo Panameño, "Eco Rover", del colegio Panamá Cristian Academy, alcanzó la posición 39 de 112; y en Misiones Robóticas Senior, "Asimov Tango" del colegio Visión del Saber, consiguió la posición 26 de 95.

En Futuros Ingenieros, "VizDrive”, del Instituto Sun Yat Sen, logró la posición 20 de 64. Y en Deportes Robóticos, "SDLG1", del Colegio San Vicente de Paúl de Veraguas, alcanzó la posición 48 de 56.

Mientras que en la categoría Futuros Innovadores Elementary, el equipo “Asimov Julliet” del colegio Visión del Saber, alcanzó la posición 13, de 31, obteniendo medalla de bronce.

Y en la categoría Futuros Innovadores Junior, el equipo “Xplorbot” del colegio The Oxford School, alcanzó la posición 15, de 58, obteniendo medalla de plata.