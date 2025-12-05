Vida - 05/12/25 - 02:52 PM

Orquesta Sinfónica Nacional inicia temporada navideña

La agrupación tendrá conciertos en Veraguas, Colón, Tocumen, Antón, El Santuario, Juan Díaz, y Soho Mall.

 

Por: Redacción/Crítica -

La temporada navideña arranca este viernes 5 de diciembre en la histórica Iglesia San Francisco de la Montaña con la mejor música, con la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) de Panamá.

De esta manera, la agrupación inicia su esperada serie de conciertos de entrada libre por todo el país, donde los 60 músicos de la OSN, bajo la dirección de Ricardo Risco, deleitarán con un espectáculo único y especial.

De acuerdo con el Ministerio de Cultura, la OSN se presentará en Veraguas, Colón, Tocumen, Antón, El Santuario, Juan Díaz, y Soho Mall.

El repertorio abarcará una mezcla festiva de piezas tradicionales y favoritas contemporáneas. Además de los clásicos como Popurrí Navideño, Paseo en Trineo, Allá en el Pesebre, El Tamborilero y Noche de Paz, entre otros más.

Agenda

9 de diciembre - Centro de Arte y Cultura de Colón – 7:00 p.m.

10 de diciembre - Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) 6:00 p.m.

11 de diciembre Antón - Parroquia San Juan Bautista - 6:00 p.m.

15 de diciembre - El Santuario - 7:00 p.m.

17 de diciembre - Iglesia del Parque de Juan Díaz - 7:00 p.m.

18 de diciembre – Soho Mall – 7:00 p.m.

 

