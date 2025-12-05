Chiricano lidera en Israel técnica para salvar vidas tras derrames cerebrales

Un avance significativo en la neurología vascular intervencionista está siendo liderado por el doctor chiricano, José Domingo De Obaldía, en el Hospital Rabin Medical Center -Beilinson en Israel.

Según la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el médico y un equipo internacional han redefinido el uso del dispositivo Comaneci, logrando revertir con una eficacia del 92.7% el vasoespasmo cerebral distal, una complicación mortal que afecta a pacientes tras sufrir la ruptura de un aneurisma.

Este aporte De Obaldía se destaca por el impacto clínico inmediato: salvar la vida de pacientes que sufren Hemorragia Subaracnoidea (HSA). Tras este tipo de sangrado, las arterias del cerebro tienden a cerrarse (vasoespasmo), lo que suele provocar infartos cerebrales masivos o la muerte. Hasta ahora, el tratamiento estándar (angioplastia con balón) era riesgoso, especialmente en los segmentos distales más profundos y delgados del cerebro.

El chiricano también realiza investigaciones en neurología vascular, Alzheimer y derrame cerebral en adultos jóvenes menores de 55 años e intervencionismo,

Sobre el proyecto

El dispositivo Comaneci fue diseñado originalmente solo para asistir en el tratamiento de aneurismas de cuello ancho. No obstante, la visión clínica integrada del equipo intervencionista, con la participación de De Obaldía, permitió identificar un nuevo propósito salvavidas al aplicarlo al vasoespasmo cerebral tardío (VCT).

El VCT, que ocurre hasta en el 70% de los pacientes con HSA aneurismática, sigue siendo una de las principales causas de discapacidad y mortalidad por impedir el flujo de oxígeno al cerebro. Cuando el tratamiento médico resulta insuficiente, se requiere una intervención endovascular.

"La idea surgió al reconocer que el dispositivo Comaneci ofrece una estructura expandible y controlable que permite mantener el flujo sanguíneo. Estas características resultan ideales para dilatar vasos con espasmo sin la agresividad de un balón tradicional, que ha sido la norma durante muchos años", explica el doctor.

El estudio, publicado como experiencia preliminar, utilizó un enfoque de "apertura mecánica híbrida" donde el dispositivo se introduce a través de un micro catéter hasta las zonas más lejanas del cerebro. A diferencia del balón, que ocluye la arteria, el Comaneci se expande suavemente mientras los médicos inyectan medicamentos vasodilatadores.

Para el médico, la clave fue el rigor del protocolo: "El principal desafío fue técnico y conceptual: adaptar un dispositivo pensado para 'sostener' un aneurisma, a la tarea de dilatar segmentos arteriales largos y frágiles. Esto exigió definir cómo dosificar la fuerza para evitar la sobre expansión y establecer un protocolo de dilatación de distal a proximal".

Los pacientes se seleccionaron rigurosamente, incluyendo solo a aquellos con vasoespasmo sintomático confirmado que era refractario a la terapia médica óptima (incluyendo nimodipino y milrinona directo a la arteria afectada a nivel cerebral), lo que subraya la gravedad de los casos tratados.

Resultados

El estudio retrospectivo, realizado en 94 vasos sanguíneos de 14 pacientes críticos, demostró que la técnica es factible, segura y efectiva.

"La angioplastia con balón implica una oclusión súbita con alto riesgo de ruptura. En cambio, la asistencia con Comaneci permite una expansión incremental, preservando el flujo sanguíneo, siendo más 'suave' sobre la pared arterial", señala De Obaldía.

Los resultados mostraron una mejoría significativa del vasoespasmo en el 92.7% de los vasos tratados, sin complicaciones permanentes ni perforaciones vasculares.

A pesar de la alta mortalidad esperada en estos casos, más de la mitad de los pacientes (51.5%) logró un resultado funcional favorable a los seis meses de seguimiento, un dato crucial que demuestra el impacto clínico de la técnica.

El Dr. De Obaldía destaca la importancia de los protocolos de seguridad, que incluyeron la anticoagulación estricta para mantener el Activated Coagulation Time (ACT) en el rango terapéutico. "Aprendimos que, aunque el dispositivo preserva el flujo, es crucial la monitorización constante. La oclusión transitoria que se resolvió con aspiración inmediata reforzó la necesidad de estar preparados para cualquier eventualidad, manteniendo siempre la seguridad del paciente como prioridad".

El estudio concluye que el Comaneci no reemplaza totalmente la angioplastia con balón, sino que la complementa, ofreciendo una opción de primera línea más segura en los territorios vasculares distales.