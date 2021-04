La reinfección por Covid-19 puede darse con síntomas más fuertes, según un estudio divulgado por la Fundación Oswaldo Cruz, el mayor centro de investigación científica de Brasil y América Latina.

De acuerdo con el estudio -que será publicado en mayo en la revista Emerging Infectious Desease (EID)-, las personas que resultaron infectadas con el virus de forma leve y que no requirieron ser hospitalizadas, no habrían producido respuesta inmune, con lo que aumentarían las posibilidades de reinfección, incluso, con la misma variante que las contagió la primera vez.

Según la investigación, si una persona resulta reinfectada por la misma variante "se debe a que el paciente no habría creado una memoria inmunitaria" y para el caso de otra variante, esto sucedería porque ella "escaparía" de la vigilancia y no sería reconocida por la memoria generada anteriormente, por ser un poco diferente.

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores siguieron semanalmente a un grupo de 30 personas desde el inicio marzo de 2020 -cuando recién había llegado la pandemia a Brasil, y hasta finales del año. De ellos, cuatro contrajeron el Sars-CoV-2 y algunos fueron reinfectados por la misma variante.

En los cuatro casos, la primera infección se produjo con síntomas leves, mientras que en el segundo contagio, los síntomas fueron más frecuentes y más fuertes, pero no requirieron hospitalización.

"Estas personas no tuvieron realmente una inmunidad detectable hasta después de la segunda infección. Esto nos lleva a pensar que para una parte de la población que tuvo la enfermedad de forma leve, no basta solo una exposición al virus, sino más de una, para tener cierto grado de inmunidad ", explicó Thiago Moreno, investigador del Centro de Desarrollo Tecnológico en Salud de la Fiocruz y coordinador del estudio.

Aunque hasta el momento solo se ha estudiado la posibilidad de contagiarse dos veces con la Covid-19, Moreno no descarta que una tercera pueda darse.

"No sabemos cuánto tiempo dura la inmunidad postcovid. Una persona podría ser vulnerable a una nueva reinfección o incluso a contraer una variante diferente", apuntó.

En el estudio también participaron investigadores de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), del Instituto de Educación e Investigación D'Or (Idor) y de la empresa china MGI Tech Co.