Panamá se luce: dos películas caseras se llevan premios afuera

El cine panameño anda pegado, y no es cuento. Mientras muchos creen que aquí solo se hacen comedias y documentales sueltos, dos producciones nacidas desde el barrio y contadas con alma panameña acaban de dejar su marca en el extranjero-



La película "Me dicen el Panzer" prendió motores en Miami, donde se llevó el premio a Mejor Película - Panorama Latino en el Ibero American Film Festival Miami (IAFFM).

Dirigida por Rodrigo Quintero Arauz, la cinta rinde homenaje al eterno Rommel Fernández, ese guerrero de El Chorrillo que conquistó España a punta de goles y coraje.



Este film biográfico cuenta la vida de “El Panzer”, apodo que le pusieron por su juego fuerte y determinado, como un tanque que no se detiene.

La historia va desde sus inicios humildes hasta convertirse en un símbolo del fútbol panameño en tierras europeas.

Por su parte, "Querido Trópico" viajó más lejos y se quedó con el premio “Nuestra Voz” en el Festival FILMAR, en Suiza. La distinción fue otorgada a su directora, Ana Endara Mislov, por un jurado formado por hispanohablantes migrantes que viven en ese país.

Esta película nos introduce en un Panamá íntimo, donde la relación entre Ana María, una inmigrante colombiana que trabaja como cuidadora y guarda un secreto, y Mercedes, una mujer panameña de dinero que enfrenta una demencia incipiente, se convierte en un espejo de lo que muchos viven: la soledad, la migración, el cuidado, la maternidad y esa fragilidad humana que a veces no queremos admitir.



La historia se mueve entre emociones fuertes y el jardín exuberante de Mercedes, que funciona como un refugio y un recordatorio de lo viva que está la ciudad.