Deportes - 25/11/25 - 12:00 AM

Abanderados de Juegos Bolivarianos suman medallas

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

La luchadora olímpica Yusneiry Agrazal y el esgrimista Arturo Dorati, abanderados de la delegación de Panamá en los Juegos deportivos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025, conquistaron en la jornada de ayer medallas de bronce en sus respectivas competencias.

En el deporte de la lucha olímpica, Agrazal se llevó la medalla de bronce en la categoría de los 53 kilogramos.

En el round robin de su grupo, Agrazal venció a la chilena Antonia Valdés y a la boliviana Ana Gonzáles para avanzar como primera del grupo con seis unidades.

En semifinales, perdió ante la venezolana lexa Álvarez 8-0, mientras que en el combate por la presea de bronce volvió a vencer a la boliviana Ana Gonzáles.

Por su parte, Dorati, conquistó medalla de bronce en la prueba individual de la espada masculina.

Dorati superó su Pool y, en la ronda de eliminación directa, venció 15-13 al peruano Sebastián Bereche, en cuartos de final derrotó 15-14 al chileno Jorge Valderrama y en semifinales fue superado 14-15 por el venezolano Francisco Limardo.

