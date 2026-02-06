Deportes - 06/2/26 - 02:02 PM

El Besiktas hace oficial contratación del panameño Michael Amir Murillo

El club turco anunció que el acuerdo será de dos años más uno opcional.

 

Por: Joel Isaac González/ @GonzalezKmarena -

Luego de pasar satisfactoriamente las respectivas pruebas médicas, el club Besiktas, de Turquía. hizo oficial la contratación del lateral panameño Michael Amir Murillo.

"Se ha llegado a un acuerdo con el Marsella para el traspaso definitivo del futbolista profesional Amir Murillo. Amir Murillo ha firmado un contrato de 2,5 años + 1 año", posteó el club Betsikas en sus redes sociales.

NO DEJES DE LEER: Panamá planifica su juego del mundial ante Ghana con fogueo ante Sudáfrica

"Creemos que Amir Murillo prestará un servicio importante a nuestro club y le deseamos mucho éxito vistiendo nuestra gloriosa camiseta", agregó la información.

De esta manera, Murillo y sus agentes encontraron una solución rápida al conflicto surgido en las postrimerías del cierre de mercado de invierno. 

NO DEJES DE LEER: Panamá arrancó con el pie derecho Campeonato Sub-17 de la Concacaf

Te puede interesar

El Besiktas hace oficial contratación del panameño Michael Amir Murillo

El Besiktas hace oficial contratación del panameño Michael Amir Murillo

 Febrero 06, 2026
Michael Murillo se encuentra en Turquía para concretar traspaso al Besiktas

Michael Murillo se encuentra en Turquía para concretar traspaso al Besiktas

 Febrero 06, 2026
Panamá planifica su juego del mundial ante Ghana con fogueo ante Sudáfrica

Panamá planifica su juego del mundial ante Ghana con fogueo ante Sudáfrica

 Febrero 06, 2026
Rayadas y Umecit se miden hoy por el liderato en Liga Femenina de Fútbol

Rayadas y Umecit se miden hoy por el liderato en Liga Femenina de Fútbol

 Febrero 06, 2026
Chiriquí busca acabar serie; Los Santos a forzar séptimo juego en beis juvenil

Chiriquí busca acabar serie; Los Santos a forzar séptimo juego en beis juvenil

 Febrero 06, 2026

Murillo llega procedente del Olympique de Marsella, equipo con el que jugaba desde la temporada 2023-2024. Tenía contrato hasta junio de 2028 pero el técnico del club francés cuestionó públicamente la actitud del jugador panameño en el campo de juego y además lo envió a la filial del club.

Esta situación originó los movimientos para la salida del jugador panameño, quien también integra la Selección Mundialista de Panamá.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Víctima proyectada 20 metros en fatal atropello frente a Los Pueblos

Víctima proyectada 20 metros en fatal atropello frente a Los Pueblos
Nueva tragedia en el edificio Greenwood: hombre cae desde el piso 20

Nueva tragedia en el edificio Greenwood: hombre cae desde el piso 20
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Corre asustado hacia el río y no vuelve a salir: lo encuentran muerto

Corre asustado hacia el río y no vuelve a salir: lo encuentran muerto
Palmera se desploma y le cae encima a una adulta mayor en Antón; murió

Palmera se desploma y le cae encima a una adulta mayor en Antón; murió