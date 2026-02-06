El Besiktas hace oficial contratación del panameño Michael Amir Murillo
El club turco anunció que el acuerdo será de dos años más uno opcional.
Luego de pasar satisfactoriamente las respectivas pruebas médicas, el club Besiktas, de Turquía. hizo oficial la contratación del lateral panameño Michael Amir Murillo.
"Se ha llegado a un acuerdo con el Marsella para el traspaso definitivo del futbolista profesional Amir Murillo. Amir Murillo ha firmado un contrato de 2,5 años + 1 año", posteó el club Betsikas en sus redes sociales.
"Creemos que Amir Murillo prestará un servicio importante a nuestro club y le deseamos mucho éxito vistiendo nuestra gloriosa camiseta", agregó la información.
De esta manera, Murillo y sus agentes encontraron una solución rápida al conflicto surgido en las postrimerías del cierre de mercado de invierno.
Murillo llega procedente del Olympique de Marsella, equipo con el que jugaba desde la temporada 2023-2024. Tenía contrato hasta junio de 2028 pero el técnico del club francés cuestionó públicamente la actitud del jugador panameño en el campo de juego y además lo envió a la filial del club.
Esta situación originó los movimientos para la salida del jugador panameño, quien también integra la Selección Mundialista de Panamá.