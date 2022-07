Afutpa: “Hay clubes con deudas vencidas”

El torneo Clausura 2022 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) tendrá un arranque algo accidentado debido a que la Asociación de Futbolistas de Panamá (Afutpa) manifestó que algunos clubes siguen con deudas y que el tema de la inclusión de la seguridad social de los jugadores sigue aún en negociaciones.

"Sobre la mesa negociadora, nos queda una reunión para definir la fecha de inicio de inscripción de los jugadores a la seguridad social", indicó a EFE el presidente de Afutpa, Juan Ramón Solís.

Cabe mencionar que en abril pasado, los jugadores se fueron a huelga, ante la falta de un acuerdo con los clubes para la firma de una convención colectiva que garantizara sus derechos laborales.

Solís adelantó que hasta el momento hay clubes con cuentas morosas y con fallos ejecutoriados de FIFA que no pueden inscribir jugadores y como tal, "no iniciar el torneo si no cancelan".

"Tenían hasta el siete de julio pasado para estar a paz y salvo. Hay clubes con deudas vencidas presentadas por Afutpa y reconocidas de acuerdo o planillas salariales que no pueden iniciar el torneo según el reglamento de competencia", apuntó el dirigente.

LA PRIMERA FECHA ARRANCA ESTE VIERNES

El viernes próximo se jugará el partido inaugural entre Alianza, vigente campeón del torneo, y Sporting San Miguelito, la reedición de la final del pasado Apertura 2022.

El sábado se jugarán tres encuentros: Universitario-San Francisco, Club Atlético Independiente-Veraguas United y Atlético Chiriquí frente al Herrera.

La primera jornada se completará el domingo con los partidos Árabe Unido-Plaza Amador y Tauro-Potros del Este.

