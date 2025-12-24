Seleccionados de fútbol encabezan visita de Afutpa a la Ciudad de la Salud

Exseleccionados y actualmente integrantes de la Selección Mayor de Fútbol de Panamá, encabezaron una visita a la Ciudad de la Salud por parte de la Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá (Afutpa).

El delantero del Tauro FC, Gabriel 'Gaby' Torres, el portero del Nacional de Uruguay, Luis 'Manotas' Mejía y el volante del San Diego FC (MLS), Aníbal Godoy, llevaron alegría a los niños recluidos del centro hospitalario.

Los jugadoes, quienes estuvieron acompañados por el presidente de la Afutpa, Juan Ramón Solís, llevaron regalos pero lo más importante sacar un tiempo para compartir con estos pequeños y pequeñas guerreras que día a día luchan con todo por seguir adelante.

"Quienes defienden al país en la cancha compartieron un momento especial con los héroes que lo hacen desde los centros de salud. Más allá de reconocer la invaluable labor del personal sanitario, figuras icónicas de nuestro fútbol como Gabriel Torres, Luis Mejía y Aníbal Godoy llevaron esperanza en forma de sonrisas, regalos y un cálido compartir este diciembre, acompañando a pequeños y pequeñas guerreras que día a día luchan con todo por seguir adelante", es el mensaje posteado por la Afutpa en sus redes sociales.