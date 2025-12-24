Deportes - 24/12/25 - 04:15 PM

Cuatro panameños jugarán playoffs en el béisbol profesional dominicano

Se trata de los lanzadores Abdiel Mendoza, Jaime Barría y Kenny Hernández, además del infielder Jonathan Araúz.

 

Por: Joel Isaac González/ @GonzalezKmarena -

Cuatro peloteros panameños se mantienen jugando en la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana, la cual entrará en su etapa de playoffs (Round Robin) y en la que clasificaron los equipos de Águilas Cibaeñas, Toros del Este, Gigantes del Cibao y Leones del Escogido.

El lanzador herrerano Abdiel Mendoza sigue con las Águilas Cibaeñas, que quedaron en el primer lugar en la tabla de posiciones de la Serie Regular de la liga con marca de 32 triunfos y 17 derrotas. 

Por su parte Jaime Barría sigue en el roster de los Toros del Este para el Round Robin. Los Toros quedaron ubicados en el segundo lugar de la fase regular con marca de 27 victorias y 22 derrotas.

En tanto, el pitcher Kenny Hernández y el jugador de cuadro Jonathan Araúz están jugando con los Leones del Escogido, equipo que clasificó en el cuarto lugar en la fase inicial del torneo.

Los playoffs (Round Robin) del béisbol profesional de República Dominicana inician este domingo 27 de diciembre con los partidos Gigantes del Cibao vs Águilas Cibaeñas y Leones del Escogido vs Toros del Este.

