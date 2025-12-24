Campeones de la NBA encabezan calendario del 25 de diciembre

Jalen Williams y el equipo campeón defensor de la NBA, el Thunder de Oklahoma City, cuyos jugadores se sintieron ignorados por los creadores del calendario navideño el año pasado, están en la lista de juegos destacados de la liga este año, enfrentándose a los Spurs de San Antonio como parte del quinteto anual del 25 de diciembre.

El horario, con todas las horas en el Este: Cleveland en Nueva York comienza al mediodía, seguido por los Spurs en Oklahoma City a las 2:30 de la tarde, Dallas en Golden State a las cinco de la tarde, Houston en casa de los Lakers de Los Ángeles a las ocho de la tarde y Minnesota en Denver a las 10:30 de la noche.

“Como jugador de baloncesto, siento que creces —en realidad, si eres un fanático de los deportes, creces viendo deportes en Navidad. Poder ser parte de eso es realmente genial”, dijo Williams. "¿A qué hora jugamos, 1:30 (Central)? Sí, somos como el juego genial. Como, a la 1:30, los regalos ya se abierron y todos están viendo los juegos. Realmente estoy esperando eso con ansias”.

Para la mayoría de los Thunder, será la primera vez: Los únicos jugadores actuales de Oklahoma City que han anotado en un juego de Navidad son Isaiah Hartenstein y Alex Caruso. Y será el segundo juego de Navidad para Victor Wembanyama de San Antonio, cuyo debut navideño el año pasado fue un esfuerzo de 42 puntos y 18 rebotes contra Nueva York.

“Es un gran día para la NBA y los muchachos están emocionados de jugar en esa lista de juegos”, dijo el entrenador del Thunder, Mark Daigneault. “Es uno de 82 al final del día, pero es una circunstancia elevada debido a la atención en el juego y el ruido alrededor de él. Esas son buenas experiencias para cualquier equipo y ciertamente para nosotros”.

El Thunder tiene el mejor récord de la NBA con 26-4 esta temporada —26-2 contra todos los equipos excepto los Spurs, 0-2 contra San Antonio, que venció a Oklahoma City 130-110 el martes, después de eliminar al Thunder en las semifinales de la Copa NBA a principios de este mes.

“Van a estar concentrados, como más que nunca antes, probablemente”, dijo Wembanyama sobre el inminente encuentro navideño.

Para LeBron James, no será la primera vez: Si juega el jueves con los Lakers, será su vigésimo juego de Navidad. Eso es más de lo que 17 franquicias actuales han jugado en su existencia.

“Preferiría mucho más estar en casa con mi familia”, dijo James. “Pero es un juego, es el juego que amo, es un juego que veía cuando era niño en el Día de Navidad, viendo a muchos de los más grandes jugar en Navidad. Siempre ha sido un honor ser parte. Voy a ser completamente honesto: me gustaría estar en casa en el sofá con mi familia todo el día, pero mi número es llamado, nuestro número es llamado, así que tenemos que salir y actuar”.