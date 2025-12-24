Marcus Rashford: 'Quiero quedarme en Barcelona'

Marcus Rashford, futbolista de Barcelona, expresó su deseo de permanecer en el club catalán al término de su actual préstamo proveniente de Manchester United, que finaliza en junio de 2026.

En una entrevista con Sport en el marco de un evento de la Fundación Barça por Nochebuena, el delantero dejó en claro que se muestra muy a gusto en Cataluña y que quiere seguir su carrera allí.

"Claro que lo que quiero es quedarme en Barça. Es un objetivo final, pero no es la razón por la que estoy entrenando duro y dando lo mejor de mí. El propósito es ganar. Barça es un club enorme, fantástico, construido para ganar títulos", aseguró el inglés, que lleva 7 goles y 11 asistencias en 24 partidos por todas las competiciones en lo que va del curso.

Consultado sobre el peso de las expectativas en el Camp Nou, Rashford contó que lo ve como un desafío bienvenido: "Aquí hay una presión, pero no es una presión negativa, sino esa que deseas como jugador, la que quiero y siempre he querido como futbolista. No puedo estar en un sitio donde no te exigen objetivos importantes; para mí es más difícil estar motivado y dar lo mejor de mí en un club donde la exigencia no es máxima".

"Estoy en el sitio y en el entorno perfecto para seguir mi viaje como jugador de fútbol, así que solo intento dar lo mejor de mí cada día y ayudar al equipo a ganar. Veremos qué pasa el próximo verano", concluyó el también exjugador de Aston Villa.

Cabe destacar que el actual acuerdo del préstamo del futbolista incluye una opción de compra que puede ser activada en cualquier momento de la temporada en el caso de que Barcelona quiera hacerse con sus servicios de manera permanente.

Sin embargo, hace tres semanas el director deportivo Culé, Deco, ratificó que aún no está definido qué hará el club con él: "No es el momento de tomar ninguna decisión con Rashford. Estamos contentos con él, nos está dando bastante. Ya tendremos tiempo de decidir”.