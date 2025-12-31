Allanamientos en AFA por presunto lavado de dinero

La justicia argentina ordenó nuevos allanamientos en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y en el predio de entrenamientos de selecciones nacionales “Lionel Messi” en Buenos Aires en el marco de la pesquisa que investiga a la entidad por supuestas maniobras de lavado de dinero.

Es la segunda vez este mes que agentes de la policía federal ingresan a las oficinas de AFA, una en capital y otra en la localidad bonaerense de Ezeiza.