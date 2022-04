Ancelotti no se confía pese a ventaja de dos goles sobre el Chelsea

Carlo Ancelotti mostró máximo respeto por el Chelsea antes de la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, que encara con dos tantos de ventaja de la ida, feliz por el momento que vive en su segunda etapa en el Real Madrid, club al que dijo era el único que no podía decir que no a su llamada, cuando entrenaba al Everton.

NO DEJES DE LEER: Sporting de San Miguelito, el gran ganador de la jornada 11

Publicidad

"Va a ser un partido difícil, como siempre es un cuarto de final de Champions haya pasado lo que haya pasado en la ida. Tenemos que salir a jugar un partido completo, sabiendo que hay que sufrir, luchar y competir, estar en el partido los 90 minutos. Tenemos que plantear el mismo partido que la ida, teniendo en cuenta que esperamos un rival que va a sacar lo mejor para intentar ganar la eliminatoria", dijo en rueda de prensa.

Dependencia de Benzema

Con 37 goles en 37 partidos, a Ancelotti no le importó reconocer que su equipo es uno con Karim Benzema en el campo y otro sin él. Regaló los mejores elogios a un jugador que asume el liderazgo y que ha crecido en la faceta goleadora respecto a su primera etapa como técnico del Real Madrid.

"Karim representa en este momento lo que tiene que ser un delantero centro moderno. En el pasado se ponía en el centro del área, remataba los centros y lo que pasaba por el área. Benzema es lo que exige el fútbol moderno en un delantero, no es solo rematar y marcar, es ayudar al equipo, hace trabajo defensivo, la representación perfecta de lo que tiene que ser en el fútbol de hoy un delantero centro", elogió.

"La temporada dice que hay dos delanteros que han destacado mucho en el equipo, Vinícius y Benzema. En el pasado hemos tenido a Cristiano y Bale que marcaban muchos goles. Es verdad que tenemos dependencia de Benzema pero estoy feliz de ser dependiente de él", añadió.

NO DEJES DE LEER: Cristiano pide perdón por el incidente del móvil

También reconoció la importancia de la figura del brasileño Casemiro en el equipo. No ve en el mundo otro jugador tan especialista en la complicada demarcación de mediocentro. "Ha acumulado en su carrera la experiencia y la personalidad, ha sido los últimos tiempos en este club una pieza muy importante. Lo va a ser también en el futuro porque su capacidad de jugar en su posición veo que muy pocos jugadores en el mundo lo puedan hacer", señaló.

Centrado únicamente en el duelo europeo ante el Chelsea, el técnico italiano espera modificaciones tácticas del rival y reconoce que deben estar "preparados para todo" y adaptarse a "jugar de distinta manera".

"La suerte es que tengo una plantilla que conoce muy bien este tipo de partidos, que sabe bien lo que ha pasado y lo que puede pasar. Es cierto que no salimos al partido relajados, el estado de ánimo de hoy es una plantilla feliz por jugar este partido. Es una oportunidad grande de llegar a una semifinal de Champions. La preocupación normal de medirte a un rival fuerte como el Chelsea. Le tenemos mucho respeto", dijo.

Contenido Premium: 0