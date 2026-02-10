Deportes - 10/2/26 - 12:00 AM

Aníbal Godoy destaca fortaleza mental para eliminar a Pumas de la Unam

El panameño se refirió al partido de vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf que jugarán hoy con una ventaja de 4-1 lograda en la ida.

 

El panameño Aníbal Godoy, centrocampista del San Diego de la Major League Soccer, dijo que su equipo eliminará a los Pumas UNAM en la Copa de Campeones de la Concacaf si mantiene la fortaleza mental del juego de ida.

"Más allá de lo físico, la mente juega mucho en estos partidos, así que si estamos fuertes en mentalidad, como lo hicimos en la ida, vamos a sacar la eliminatoria a nuestro favor", señaló Godoy.

San Diego visitará hoy martes a Pumas UNAM en el partido de vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf con la misión de confirmar su buena actuación del juego de ida en el que se impuso por 4-1.

Godoy, capitán de la selección de su país, sabe de la complejidad de ganar a un equipo de la liga mexicana por el nivel que ésta tiene.

"Como local sacamos una gran ventaja, pero no quiere decir que ya seamos ganadores. Como panameño he jugado muchos partidos de eliminatoria en este país y sé que es complicado porque tiene una liga top en Latinoamérica, pero nosotros como equipo estamos preparados para este reto", apuntó.

Godoy reconoció que la ausencia con Pumas de su compatriota Adalberto Carrasquilla, por una lesión muscular, restará dinamismo a su rival.

"No pensamos en un solo jugador. Sabemos que Carrasquilla es fundamental para Pumas, pero ellos tienen un plantel completo al que si les falta un jugador, tendrán otro para suplirlo. Hay que tener cuidado con Pumas porque en su cancha son muy fuertes", puntualizó.

