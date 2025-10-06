Deportes - 06/10/25 - 12:00 AM

Aníbal Reluz: ‘No podíamos dejar que se llevaran el título’

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El béisbol panameño nuevamente dejó en alto el nombre del país, al conquistar el Campeonato Panamericano Sub-23 y al mismo tiempo la clasificación al mundial de la categoría que se disputará en Nicaragua en el año 2026.

El equipo de Panamá venció en la final a Puerto Rico 4-1 la noche del sábado en partido celebrado en el Estadio Mariano Rivera de La Chorrera, Panamá Oeste, una de las sedes del torneo internacional.

“No podíamos dejar que se llevaran el título, tenía que quedar aquí”, maifestó Aníbal Reluz, director técnico de la selección nacional de esta categoría.

Reluz, destacó que el trabajo en conjunto que se realizó y con el que se logró obtener los dos objeticos trazados antes de la competencia, la cual reunió a lo mejor de Centroamerica, el Caribe y México.

“Este es un equipo en el que cada uno dio su granito de arena para que Panamá celebrara el campeonato”, agregó el experimentado técnico panameño.

