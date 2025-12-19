Fidel Escobar logró el empate del Saprissa ante Alajuelense

El panameño Fidel Escobar tuvo la noche del miércoles un excelente desempeño en el partido de ida de la Final del fútbol costarricense de la primera división que se disputó en el Estadio Ricardo Saprissa.

Escobar, quien con el conjunto morado juega en la posición de volante, marcó el gol del empate a dos ante la Liga Deportiva Alajuelense.

La anotación de Escobar se dio al minuto 64’ con un remate desde fuera del área, el cual, el portero Washington Ortega no detuvo de buena forma.

Hay que destacar que el Saprisa había tomado la ventaja al minuto 45’ +2 con gol de Orlando Sinclair pero la Liga Deportiva Alajuelense reaccionó rápidamente con anotaciones de Michel K. y Bran Flores a los 45’ +6 y 45’ +10 respectivamente.

Hay que destacar que Escobar, además de su anotación, estuvo activo durante todo el juego, siendo figura para su equipo.

El partido de vuelta se disputará mañana sábado a las 8 de la noche (hora de Panamá) en el Estadio Alejandro Morera Soto.