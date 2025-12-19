Lionel Messi y Lamine Yamal se enfrentarían por primera vez

Lionel Messi y Argentina regresarán al escenario de su consagración en la Copa Mundial de 2022.

Messi podría enfrentarse por primera vez a Lamine Yamal, la sensación del Barcelona, cuando Argentina se enfrente a España en el duelo de campeones continentales en la Finalissima masculina en Qatar el 27 de marzo.

La Conmebol y la UEFA oficializaron ayer el partido entre los monarcas de la Copa América 2024 y la Eurocopa 2024.

Se escenificará en el Estadio Lusail, mismo escenario donde Messi comandó hace tres años a la Albiceleste para conquistar su tercer campeonato mundial al vencer en la final a Francia en una tanda de penales.

La cita enfrentará a las actuales número uno y dos del ranking mundial de la FIFA a escasos tres meses del Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.