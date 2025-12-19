‘El Científico’ Núñez termina guanteos para pleito titular

El clasificado mundial N.°1 del peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el panameño Ricardo ‘El Científico’ Núñez, culminó ayer sus trabajos de guanteo con miras su encuentro de campeonato mundial.

‘El Científico’ Núñez disputará el título mundial ligero interino del CMB ante el cubano Jaider Herrera el próximo 10 de enero, en la Rudolf Weber-Arena de la ciudad de Oberhausen, estado de Nordrhein-Westfalen, Alemania.

“Cerrando el trabajo de sparring. El camino entre más duro y difícil, mayor será la sed en conquistarlo”, posteó ‘El Científico’ Núñez en sus redes sociales.

Núñez calificó de productivo los guanteos en los que tuvo la oportunidad de trabajar con el excampeón mundial Jezreel ‘El Invisible’ Corrales y el destacado púgil José ‘El Magnífico’ Núñez.

“Fueron más de 100 asaltos de sparring. Ahora toca seguir trabajando para llegar en el mejor estado físico para lograr el objetivo de coronarme campeón mundial”, expresó Núñez, quien tiene como entrenadores a Gustavo Cervantes (principal) y Héctor Rangel.

El púgil istmeño, de 32 años, informó que ya se encuentra cerca del peso, por lo que solo tiene que mantenerse durante lo que resta de diciembre y viajar a Alemania en enero para buscar el título mundial.

El combate titular entre Núñez y Herrera formará parte de la función que organiza la empresa Queensberry Promotions, de Frank Warren y tendrá como combate estelar el del campeón mundial interino pesado del CMB, el alemán Agit Kabayel, quien defenderá su cetro ante el polaco Damian Knyba.