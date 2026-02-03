Rayadas de Chiriquí y Umecit FC, invictas en la Liga Femenina de Fútbol

Los equipos de las Rayadas de Chiriquí y Umecit FC se encuentran invictos en el Torneo Clausura 2026 de la Liga Femenina de Fútbol (LFF), luego de disputadas las dos primeras jornadas de este torneo.

Las Rayadas de Chiriquí se impusieron 13-0 a Deportivo Chiriquí en el derbi chiricano. Los goles fueron anotados por Ericka Araúz a los minutos 2, 15, 18, 27 y 45, Yasli Atencio al 11, 34 y 54, Mariana Grajales al 21, Elidia González al 24, Ninelys Castrellón al 68, Yanixa Batista al 83 y Josselyn Montenegro al 90.

En el Estadio Futuras Promesas, Umecit FC venció 6-0 a FC Panamá Norte con goles de Ericka Hernández a los minutos 45+1 y 82, Karla Archibold al 12, Danyelis Colpas al 28, Yohalis Valencia al 31 y Analia Arosemena al 57.

En el partido entre Santa Fe e Inter Panamá CF, realizado en el Estadio Los Andes, Santa Fe obtuvo su primera victoria venciendo 2-1 a Inter con goles de Yerenis De León al minuto 27 y Mickeylis Gutiérrez al 58. El descuento para Inter Panamá CF lo anotó Ana Rodríguez al minuto 17.

En el Estadio Los Andes, las actuales campeonas, Chorrillo FC, derrotaron 2-0 a Tevi Coclé para su primera victoria del torneo. Los goles del conjunto chorrillero fueron marcados por Yeisy Fuentes, quien entró de cambio para anotarse un doblete a los minutos 65 y 73.

El Atlético Nacional, por su lado, derrotó 4-0 a EFRE en el Complejo Deportivo de Manáca Norte con triplete de Saichel Rivera a los minutos 29, 77 y 85. Yoraidil Pérez marcó el otro gol al minuto 53.