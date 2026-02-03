Deportes - 03/2/26 - 12:00 AM

Barcelona no quiere sorpresas hoy ante Albacete

Por: España EFE -

Avisado tras la sorprendente eliminación de Celta y Real Madrid en las rondas previas a manos del Albacete, el Barcelona visitará hoy martes el Carlos Belmonte con el objetivo de evitar una nueva machada del conjunto manchego en la Copa del Rey y sellar su pase a semifinales.

El defensor del título camina sin sobresaltos en esta Copa, donde se ha deshecho sin excesivos apuros pero también sin lucimiento del Deportivo Guadalajara de la Primera RFEF (0-2) y del Racing de Santander, líder de Segunda División, también por 0-2.

