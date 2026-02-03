Deportes - 03/2/26 - 12:00 AM

‘Prospecto del Año’, Orlando Martínez, en Japón para campamento

El púgil panameño entrenará y ayudará en la preparación del excampeón mundial Tomoki Kameda.

 

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Una nueva experiencia tendrá el púgil panameño Orlando Martínez, quien se encuentra en Japón, donde tendrá un campamento por espacio de un mes en el país del continente asiático.

Martínez arribó a suelo japonés ayer lunes y se unió al entrenador panameño Juan Mosquera, quien fue el que lo formó como boxeador, le llevó su carrera aficionada y profesional en Panamá.

Mosquera se encuentra desde finales del mes de septiembre pasado en Japón, ya que fue contratado por la empresa TMK Promotions, del excampeón mundial Tomoki Kameda, en donde forma parte del cuerpo de entrenadores de esta cuadra que tiene boxeadores locales e internacionales.

En términos generales, la llegada de Martínez a Japón tiene varios objetivos. Uno de ellos será el de ayudar en la preparación del excampeón mundial Tomoki Kameda, quien disputará próximamente un título importante en su carrera profesional.

“Él ayudará a Tomoki en los trabajos de sparring y otros aspectos”, informó Mosquera vía teléfonica desde Japón.

Además de ayudar a Kameda en su preparación, Orlando Martínez, tendrá la oportunidad de entrenar en Japón, un país en el que el boxeo es uno de los deportes más practicados.

El entrenador Mosquera también adelantó la posibilidad de que incluso Martínez pueda pelear en territorio asiático.

Orlando Martínez, de 26 años e invicto en ocho combates (6 nocauts), es una de las nuevas figuras del boxeo panameño y recientemente fue escogido por la Comisión de Boxeo Profesional de Panamá (Comibox) como el ‘Prospecto del Año’.

