Atlético Madrid logró ayer dos refuerzos

El Atlético de Madrid oficializó ayer lunes los fichajes del mediocentro mexicano Obed Vargas y el atacante nigeriano Ademola Lookman en el cierre del mercado de pases.

El club colchonero informó que ambos superaron con éxito sus pruebas físicas y se incorporan por las próximas cuatro temporadas y media, atados con contratos hasta el 30 de junio de 2030.

Vargas, internacional mexicano de 20 años, se marcha de los Seattle Sounders, el club de la MLS con el que debutó en 2021.

Por su parte, Lookman, de 28 años, jugó para Fulham y Leicester antes de unirse a Atalanta en 2022. También militó previamente con Leipzig y Everton.