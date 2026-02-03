Deportes - 03/2/26 - 12:00 AM

Atlético Madrid logró ayer dos refuerzos

El Atlético de Madrid oficializó ayer lunes los fichajes del mediocentro mexicano Obed Vargas y el atacante nigeriano Ademola Lookman en el cierre del mercado de pases.

El club colchonero informó que ambos superaron con éxito sus pruebas físicas y se incorporan por las próximas cuatro temporadas y media, atados con contratos hasta el 30 de junio de 2030.

Vargas, internacional mexicano de 20 años, se marcha de los Seattle Sounders, el club de la MLS con el que debutó en 2021.

Por su parte, Lookman, de 28 años, jugó para Fulham y Leicester antes de unirse a Atalanta en 2022. También militó previamente con Leipzig y Everton.

Te puede interesar

Rayadas de Chiriquí y Umecit FC, invictas en la Liga Femenina de Fútbol

Rayadas de Chiriquí y Umecit FC, invictas en la Liga Femenina de Fútbol

 Febrero 03, 2026
Atlético Madrid logró ayer dos refuerzos

Atlético Madrid logró ayer dos refuerzos

Febrero 03, 2026
‘Coco’ Carrasquilla se enfrenta hoy a Aníbal Godoy

‘Coco’ Carrasquilla se enfrenta hoy a Aníbal Godoy

 Febrero 03, 2026
Barcelona no quiere sorpresas hoy ante Albacete

Barcelona no quiere sorpresas hoy ante Albacete

 Febrero 03, 2026
‘Prospecto del Año’, Orlando Martínez, en Japón para campamento

‘Prospecto del Año’, Orlando Martínez, en Japón para campamento

 Febrero 03, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Asesinato a sangre fría dentro una barbería en la 24 de Diciembre

Asesinato a sangre fría dentro una barbería en la 24 de Diciembre
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Tragedia vial en El Valle de Antón

Tragedia vial en El Valle de Antón
Lo matan en una de riña en un bar de Darién; familia entrega al agresor

Lo matan en una de riña en un bar de Darién; familia entrega al agresor

Segundo homicidio del año en Arraiján: víctima presenta múltiples puñaladas

Segundo homicidio del año en Arraiján: víctima presenta múltiples puñaladas