‘Coco’ Carrasquilla se enfrenta hoy a Aníbal Godoy

Un duelo entre panameños se dará hoy en el inicio de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Hoy, a las 11 de la noche (hora de Panamá), el San Diego FC, en el que milita el panameño Aníbal Godoy, se enfrentará a Pumas de la UNAM, en donde juega su compatriota Adalberto ‘Coco’ Carrasquilla.

El encuentro se llevará a cabo en el Snapdragon de la ciudad de San Diego y es correspondiente a la primera ronda de la principal competencia de clubes en la rama masculina de la Concacaf.