Deportes - 03/2/26 - 12:00 AM

‘Coco’ Carrasquilla se enfrenta hoy a Aníbal Godoy

Por: Joel Isaac González jgonzalez@epasa.com -

Un duelo entre panameños se dará hoy en el inicio de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Hoy, a las 11 de la noche (hora de Panamá), el San Diego FC, en el que milita el panameño Aníbal Godoy, se enfrentará a Pumas de la UNAM, en donde juega su compatriota Adalberto ‘Coco’ Carrasquilla.

El encuentro se llevará a cabo en el Snapdragon de la ciudad de San Diego y es correspondiente a la primera ronda de la principal competencia de clubes en la rama masculina de la Concacaf.

Te puede interesar

Rayadas de Chiriquí y Umecit FC, invictas en la Liga Femenina de Fútbol

Rayadas de Chiriquí y Umecit FC, invictas en la Liga Femenina de Fútbol

 Febrero 03, 2026
Atlético Madrid logró ayer dos refuerzos

Atlético Madrid logró ayer dos refuerzos

Febrero 03, 2026
‘Coco’ Carrasquilla se enfrenta hoy a Aníbal Godoy

‘Coco’ Carrasquilla se enfrenta hoy a Aníbal Godoy

 Febrero 03, 2026
Barcelona no quiere sorpresas hoy ante Albacete

Barcelona no quiere sorpresas hoy ante Albacete

 Febrero 03, 2026
‘Prospecto del Año’, Orlando Martínez, en Japón para campamento

‘Prospecto del Año’, Orlando Martínez, en Japón para campamento

 Febrero 03, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Asesinato a sangre fría dentro una barbería en la 24 de Diciembre

Asesinato a sangre fría dentro una barbería en la 24 de Diciembre
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Tragedia vial en El Valle de Antón

Tragedia vial en El Valle de Antón
Lo matan en una de riña en un bar de Darién; familia entrega al agresor

Lo matan en una de riña en un bar de Darién; familia entrega al agresor

Segundo homicidio del año en Arraiján: víctima presenta múltiples puñaladas

Segundo homicidio del año en Arraiján: víctima presenta múltiples puñaladas