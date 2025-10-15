Deportes - 15/10/25 - 12:00 AM

Argentina y Colombia definen pase al Mundial

Antecedidas por su paso invicto, Argentina y Colombia protagonizarán hoy miércoles un duelo sudamericano en las semifinales del Mundial Sub20 de Chile.

El encuentro se disputará en el Estadio Nacional de la capital Santiago tras la primera semifinal entre Marruecos y Francia en la costera ciudad de Valparaíso.

Los seleccionados Sub20 de Argentina y Colombia se medirán por tercera vez este año. Lo hicieron primero en febrero en el torneo Sudamericano en Venezuela, con un empate 1-1 y victoria 1-0 albiceleste.

