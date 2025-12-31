Deportes - 31/12/25 - 12:00 AM

Arsenal se afianza en el liderato de la Liga Premier

Por: Inglaterra EFE -

Rebajado en el primer tiempo, entre la reflexión en el descanso, la segunda parte desató a un Arsenal impresionante, que devoró al Aston Villa con una autoridad inusitada y cuatro goles del minuto 47 al 78 de Gabriel Magalhaes, Martin Zubimendi, Leandro Trossard y Gabriel Jesús para una exhibición de líder (4-1).

Es el favorito al título. No hay dudas ya jugados 19 encuentros en esta temporada. Ni siquiera la persecución a toda velocidad del Manchester City ni las trece victorias en las últimas catorce jornadas con las que se presentó el Aston Villa en el estadio Emirates intimidan a un equipo que ya pasó su bache y cuyo aspecto de campeón toma forma.

