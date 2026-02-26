Deportes - 26/2/26 - 12:00 AM

Atalanta celebra una ‘noche inolvidable’ tras remontada

Por: Italia EFE -

Todo eso ocurrió en los segundos finales el miércoles de un emocionante duelo de la Liga de Campeones entre Atalanta y Borussia Dortmund, y al final garantizó que todavía habrá representación italiana en la principal competición de clubes de Europa.

Atalanta avanzó a los octavos de final al culminar una remontada improbable cuando Lazar Samardzic transformó con efecto un penal en el ángulo superior en el octavo minuto del tiempo añadido para sentenciar la victoria 4-1 en la noche y el triunfo 4-3 en el global de la serie de repechaje.

