FIFA destaca progresos del fútbol panameño

El gran trabajo que está realizando la Federación Panameña de Fútbol (FPF) y sus selecciones nacionales están consolidando a Panamá como una potencia futbolística emergente en Centroamérica.

Y no solo están brillando por las grandes actuaciones en la cancha, que les están valiendo para regresar a los grandes torneos, sino también debido a los esfuerzos que está realizando su federación.

Una ardua labor que se vio reflejada a comienzos de febrero cuando la FPF realizó una presentación institucional del proyecto del Centro de Alto Rendimiento (CAR) ante miembros de la Subdivisión de Federaciones Miembro (América). Esta iniciativa, que es estratégica para continuar con el magnífico desarrollo del fútbol panameño, cuenta con el apoyo del Programa Forward de la FIFA.

Son muchas las evidencias que confirman que el fútbol panameño se está consolidando en Centroamérica y sus selecciones son cada vez más habituales en las competiciones FIFA.

La selección femenina hizo su debut en una Copa Mundial Femenina de la FIFA en la última edición en Australia y Nueva Zelanda en 2023, logrando una más que digna actuación y dejando para el recuerdo el gran gol de Marta Cox ante Francia.

Además, el combinado masculino lleva desde 2023 asentado en el top 50 de la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca Cola, y cerca de las 30 mejores en los últimos meses. Y lo más importante: tras haberse perdido la edición de 2022 en Catar, disputará la Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde está encuadrada en el Grupo L junto a Croacia, Ghana e Inglaterra.

El último gran paso del fútbol panameño ha sido lograr la clasificación para la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026™. Panamá la disputará por quinta vez tras lograr el pase después de superar la fase de clasificación de la Concacaf.