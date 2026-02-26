Diez combates están confirmados para cartilla del 14 de marzo

Un total de diez combates están confirmados para la cartilla del próximo sábado 14 de marzo, la cual se traslada de los jardines del Hotel El Panamá al Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa.

La función es organizada por las empresa Master Promotions y Guantes de Acero de los promotores Sergio González y Diego Victoria respectivamente.

En el combate estelar de la función, el prospecto capitalino Jonathan ‘Alta Gama’ Miniel enfrentará al darienita John Valencia a 8 asaltos y 140 libras.

Miniel es un prospecto panameño que se encuentra invicto en nueve combates (8 KO) y arriesgará su estatus ante el aguerrido púgil darienita.

Por su parte, el panameño Alexander Durán tendrá una dura prueba cuando enfrente al invicto dominicano Michael Ramírez a 10 asaltos y 150 libras.

Durán tiene récord de 21 triunfos (7 KO) y tres derrotas, mientras que Ramírez no ha perdido en 23 combates y en 17 de los mismos ha salido airoso por nocaut.

En combate internacional, el invicto dominicano Luis Reynaldo Núñez se medirá al colombiano Jhan Stiven Camacho a 10 asaltos y 130 libras.

Núñez tiene marca de 22-0 (14 KO), mientras que Camacho tiene marca de 14 triunfos, cuatro derrotas, un empate y cinco nocauts.

En otros combates de la función, los nacionales Hibrahim Valdespino y Enzo Moreno se enfrentarán a 6 rounds y 126 libras; Eliecer Arcia (Panamá) vs Leiner Rodríguez (Panamá Oeste) a 6 rounds y 122 libras; Yuki Azaka (Japón) vs Ezequiel Bonilla (Panamá Oeste) a 6 asaltos y 105 libras; Eduar Martínez (Darién) vs Adrián Morales (Panamá Oeste) a 4 rounds y 135 libras; Yardiel Rodríguez (Panamá) vs Michael Rondón (Venezuela) a 4 rounds y 147 libras; Moisés Rodríguez (Colón) vs Ricardo Bethancourt (Panamá Oeste) a 4 asaltos y 122 libras; y Seth Durán (Costa Rica) vs Eric Macías (Panamá) a 4 asaltos y 160 libras.