Panameño Roberto González brilla en primera etapa de giro en Italia

El ciclista santeño Roberto González fue uno de los protagonistas en la primera etapa del Giro di Sardegna 2026 (Categoría 2.1 UCI), en Italia, al convertirse en el primer líder del premio de Montaña.

González forma parte del equipo Solution Tech Nippo Rali, en el que también están los nacionales Franklin Archibold y Carlos Samudio.

La etapa inicial, que comprendió un exigente trazado de 189.8 kilómetros entre las localidades de Castelsardo y Bosa, estuvo marcada por una geografía "rompepiernas" y ascensiones técnicas. González fue uno de los grandes animadores de la jornada al formar parte de la fuga principal, desafiando al pelotón durante gran parte del recorrido.

Gracias a esta valiente escapada y a su gran potencia en las trepadas, el panameño logró sumar un total de 16 puntos, destacando especialmente en el ascenso a Villanova Monteleone. Este esfuerzo le otorga el derecho de vestir el prestigioso jersey de líder de la montaña en la segunda etapa.

Además de su liderato en la montaña, el ciclista panameño demostró una sólida condición física al mantenerse en el grupo de avanzada tras ser neutralizada la fuga, cruzando la meta en el grupo de persecución. Este resultado le permite ubicarse en la posición 18 de la Clasificación General individual, a solo 53 segundos del líder y ganador de la etapa, el italiano Nicoló Garibbo.