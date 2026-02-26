El campeón de Europa, el PSG, estará en octavos de final décimo quinto año consecutivo, no tanto por la brillantez de su juego como por la confianza en sus opciones, que valieron para conseguir, con un suficiente ramplón, un empate que les permite seguir adelante gracias a la victoria lograda en la ida.

La fragilidad de la clasificación quedó patente en el tramo final, cuando con un jugador menos Teze consiguió el empate en el 92 y tres más tarde Faes falló por centímetros el gol que habría forzado la prórroga.