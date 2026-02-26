Deportes - 26/2/26 - 12:00 AM

Trevor Gaskins sobre juego ante Cuba: ‘Hay que ganar sí o sí’

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El base Trevor Gaskins subrayó la importancia de ganar mañana viernes a Cuba en el tercer partido de Panamá correspondiente a la Eliminatoria Mundialista del Baloncesto.

El encuentro, programado para las 8:10 de la noche en la arena Roberto Durán, es vital para la selección nacional porque tiene marca de 0-2, luego de perder los dos compromisos en la primera ventana de la eliminatoria disputada en noviembre pasado.

“El primer juego es importante, no importa ganar por uno o 30 puntos. Hay que ganar sí o sí”, destacó Gaskins después de finalizada la práctica de ayer miércoles en la arena Roberto Durán.

Panamá necesita con urgencia ir sumando victorias para ir colocándose en una de las tres primeras posiciones del grupo D, en el que también están Argentina, Uruguay y Cuba, para de esta forma lograr la clasificación a la siguiente fase.

