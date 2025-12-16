Deportes - 16/12/25 - 12:00 AM

Bambanes FC, de Chiriquí, campeones del Clausura de la LFN

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El equipo de los Bambanes FC, de la provincia de Chiriquí, se coronó campeón del Torneo Clausura 2025 de la Liga de Fútbol Nacional (tercera división), al vencer en la Final 1-0 al Atlético Río Abajo.

El encuentro se disputó el pasado domingo en el COS Sports Plaza, donde los dos equipos tuvieron sus barras.

La anotación que marcó la diferencia se dio al minuto 13’ por intermedio de José Méndez, quien aprovechó un contragolpe para vencer posteriormente al portero de Río Abajo.

Bambanes FC llegó a la gran final tras vencer 1-0 en semifinales, en un partido bien disputado en el Estadio Aristócles «Toco» Castillo al conjunto de Sporting París de Chitré.

Ahora, el conjunto chiricano se alista para disputar el ascenso a la Liga PROM este domingo 21 de diciembre ante el Don Bosco Jr.

Por su lado, el conjunto de Río Abajo, deportivamente ya habían ganado su derecho de estar en la Liga PROM tras haber finalizado campeones en el Torneo Apertura y repetir en el Torneo Clausura en la Conferencia del Este. Solo deberá cumplir con su licenciamiento y algunos requisitos adicionales.

