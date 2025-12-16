Mahomes busca otra opinión sobre lesión de ligamento anterior cruzado

Patrick Mahomes buscará una segunda opinión sobre su desgarro del ligamento anterior cruzado izquierdo antes de someterse a cirugía, afirmó el entrenador de los Chiefs, Andy Reid, y aún no está claro si el mariscal de campo, dos veces MVP, podría estar disponible para el inicio de la próxima temporada.

Mahomes se rompió el ligamento de la rodilla cuando fue derribado mientras intentaba mantener vivas las esperanzas de postemporada de Kansas City al final de la derrota el domingo 16-13 ante los Chargers. El equipo anunció la gravedad de la lesión en un comunicado poco después.

Los Chiefs fueron eliminados de la contienda por los playoffs por primera vez en una década cuando otros tres resultados no les favorecieron el domingo.

Mahomes tiene programado ver al Dr. Dan Cooper, un ortopedista muy respetado y médico de los Cowboys de Dallas, antes del procedimiento para reparar el ligamento.