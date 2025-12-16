Suramericanos de la Juventud, en agenda del boxeo olímpico de Panamá

Los Juegos Suramericanos de la Juventud será uno de los principales eventos de competencia que tendrá en la agenda del año 2026 la Federación de Boxeo Olímpico de Panamá (Fedebop).

Una fuente de la Fedebop informó que la base de la selección que representará a Panamá en estos juegos deportivos participó del selectivo que se realizó del 5 al 7 de septiembre pasado en Santiago de Veraguas.

Dicho torneo contó con la participación de los púgiles que fueron semifinalistas en el pasado Campeonato Nacional Sub-17 realizado en la ciudad de Chitré, provincia de Herrera a finales de 2024.

Para el boxeo panameño olímpico será importante la participación en estos juegos, ya que verán acción los nuevos valores de este deporte.

Los Juegos Suramericanos de la Juventud se realizarán en Panamá del 12 al 25 de abril del 2026 con la participación de más de mil atletas de 15 países del continente.

Otra competencia importante del boxeo olímpico panameño para el 2026 será la Copa Mundial U-19 que se disputará en el mes de marzo en Tailandia. En esta misma categoría también se efectuará el campeonato mundial, el cual está programado para julio y agosto en una sede por definir.

En el calendario 2026 del boxeo olímpico nacional también destaca el Torneo Clasificatorio para los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe ‘Santo Domingo 2026’, que se efectuará en Guadalajara, México, del 10 al 17 de marzo de 2026.