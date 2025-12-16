Fidel Escobar y Gustavo Herrera a la Final en Costa Rica con el Saprissa

Los panameños Fidel Escobar y Gustavo Herrera estarán en la Final del Torneo Apertura de la primera división del fútbol de Costa Rica cuando su equipo, el Deportivo Saprissa, juegue ante la Liga Deportiva Alajuelense.

El partido de ida se jugará mañana miércoles 17 de diciembre a las 9 de la noche (hora de Panamá) en el Estadio Ricardo Saprissa, mientras que la vuelta será el sábado 20 a las 8 de la noche (hora de Panamá) en el Estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela.

Los dos conjuntos ganaron con autoridad sus respectivas series de semifinales frente a Cartaginés y Liberia, confirmando así un nuevo clásico nacional en la definición del campeonato costarricense.

Saprissa se impuso 2-1 al Cartaginés en el partido de vuelta. En este encuentro fue titular el panameño Fidel Escobar, quien jugó hasta el minuto 80’ cuando fue reemplazado.

Con este resultado, Saprissa cerró la eliminatoria con un marcador global de 4-2.

Por su parte, Liga Deportiva Alajuelense resolvió su serie con contundencia. Los rojinegros vencieron 3-0 a Liberia en el juego de vuelta, dejando sin opciones al cuadro guanacasteco dirigido por José Saturnino Cardozo. El resultado permitió a los manudos avanzar a la final con un global de 4-1, reflejo del dominio mostrado a lo largo de la serie.

Alajuelense cuenta con la ventaja reglamentaria de que, en caso de perder la serie, tendría derecho a disputar dos partidos adicionales de gran final.