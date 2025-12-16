Deportes - 16/12/25 - 12:00 AM

Barcelona juega hoy en Copa del Rey con la ausencia de Joan García

Por: España EFE -

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, confirmó que Joan García "descansará" en el debut copero del equipo en Guadalajara, pero no ha confirmado quién sera su relevo en la portería: "Aún no está decidido".

Flick ha de elegir entre el polaco Wojciech Szczesny, recuperado ya de la gastroenteritis que le impidió entrar en la última convocatoria ante el Osasuna, y el alemán Marc-André ter Stegen, que hace días que se entrena con normalidad tras superar la lesión lumbar que le ha tenido cuatro meses y medio de baja.

De Ter Stegen ha dicho que es "un portero fantástico" y de Szczesny ha subrayado que el equipo ganó "tres títulos con él la pasada temporada" y que cuando Ter Stegen y Joan García han estado lesionados les ha dado "estabilidad".

"Primero quiero hablar con los jugadores y después diremos quién es el titular. Quiero esperar hasta mañana (hoy)", ha explicado el técnico germano.

