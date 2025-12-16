Barcelona juega hoy en Copa del Rey con la ausencia de Joan García

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, confirmó que Joan García "descansará" en el debut copero del equipo en Guadalajara, pero no ha confirmado quién sera su relevo en la portería: "Aún no está decidido".

Flick ha de elegir entre el polaco Wojciech Szczesny, recuperado ya de la gastroenteritis que le impidió entrar en la última convocatoria ante el Osasuna, y el alemán Marc-André ter Stegen, que hace días que se entrena con normalidad tras superar la lesión lumbar que le ha tenido cuatro meses y medio de baja.

De Ter Stegen ha dicho que es "un portero fantástico" y de Szczesny ha subrayado que el equipo ganó "tres títulos con él la pasada temporada" y que cuando Ter Stegen y Joan García han estado lesionados les ha dado "estabilidad".

"Primero quiero hablar con los jugadores y después diremos quién es el titular. Quiero esperar hasta mañana (hoy)", ha explicado el técnico germano.