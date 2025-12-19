Deportes - 19/12/25 - 12:00 AM

Broncos y Jaguars se miden este domingo

La defensa más agresiva de la NFL, un quarterback que luce su mejor versión en los momentos de mayor apremio y un estratega con experiencia de campeonato tienen a Denver montado en una racha de 11 victorias y a un solo triunfo de apoderarse de un título divisional que no consigue desde hace una década.

El último paso podría ser el más complicado. Trevor Lawrence y los encendidos Jaguars viajan el domingo a Denver con el objetivo extender a seis su racha de triunfos y clasificarse a playoffs por primera vez desde la temporada de 2022.

