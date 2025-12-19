Complejo Olmedo Saénz tiene avances significativos
El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) registra avances significativos en el desarrollo del Complejo Deportivo Olmedo Sáenz, un proyecto clave para el fortalecimiento del deporte y la recreación en la provincia de Herrera y la región de Azuero.
La obra ha sido reactivada gracias al trabajo conjunto entre la actual administración, el contratista y el equipo técnico responsable del proyecto.
José Encalada, ingeniero y gerente de proyectos de Pandeportes en la regional de Herrera y Los Santos, informó que la primera fase contempla la cancha sintética de fútbol y la cancha de voleibol playa, ambas en su etapa final de trabajo.