Deportes - 19/12/25 - 12:00 AM

Complejo Olmedo Saénz tiene avances significativos

Por: Redacción criticapa@epasa.com -

El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) registra avances significativos en el desarrollo del Complejo Deportivo Olmedo Sáenz, un proyecto clave para el fortalecimiento del deporte y la recreación en la provincia de Herrera y la región de Azuero.

La obra ha sido reactivada gracias al trabajo conjunto entre la actual administración, el contratista y el equipo técnico responsable del proyecto.

José Encalada, ingeniero y gerente de proyectos de Pandeportes en la regional de Herrera y Los Santos, informó que la primera fase contempla la cancha sintética de fútbol y la cancha de voleibol playa, ambas en su etapa final de trabajo.

