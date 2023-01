Camavinga: "Cinco puntos no son nada"

Eduardo Camavinga, centrocampista francés del Real Madrid que brilló de lateral izquierdo ante la Real Sociedad, aseguró que los cinco puntos de desventaja con el Barcelona "no son nada" y que "LaLiga es muy larga".

"Son dos puntos perdidos pero LaLiga es muy larga, no perdemos la confianza porque tenemos otro partido en cuatro días", aseguró. "La temporada es muy larga, quedan muchos partidos y no se puede decir quien va a ganar. Cinco puntos no son nada con lo que queda y lo vamos a ver", añadió.

Contenido Premium: 0