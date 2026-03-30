Campeona mundial Nataly Delgado apunta a pelea mandatoria

Luego de defender con éxito la corona mundial interina supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la campeona mundial Nataly Delgado apunta al enfrentamiento mandatorio ante la monarca regular de la categoría, la estadounidense Jasmine Artiga.

Delgado dio otro paso importante en su carrera profesional, al vencer por decisión unánime a la venezolana Yoselin Fernández y defender con éxito la corona mundial interina de las 115 libras de la AMB la noche del sábado en el Centro de Convenciones del Crowne Plaza, de la ciudad de Managua, Nicaragua.

Después de dos defensas opcionales, Delgado apunta al enfrentamiento ante la monarca regular Artiga para definir a la campeona absoluta de la categoría en la AMB.

Julio César Archibold, entrenador y quien maneja la carrera profesional de Delgado, informó que en el mes de abril iniciarán las negociaciones con la empresa MVP, la cual representa a la estadounidense Artiga, con el objetivo de acordar el combate entre las dos peleadoras.

Con el triunfo de la noche del sábado, Delgado mejoró su récord profesional a 20 triunfos, siete derrotas y cinco nocauts, mientras que Artiga tiene 15-0-1 (7 KO).

Archibold adelantó que Delgado tomará un descanso de una semana para retomar su preparación con miras al combate ante Artiga, el cual debe ser este año.

Sobre el rendimiento de la campeona mundial panameña en su pelea ante la venezolana Fernández, Archibold destacó que lució bien en términos generales, cumpliendo el plan que se había trazado antes del encuentro.

“Nataly lució muy bien. Todo el plan de entrenamiento y la estrategia se cumplió a la perfección. Utilizó bien los jabs, laterales, el paso atrás. Lo único es que tiene que mejorar la pelea en corto, aspecto que trabajaremos para la próxima pelea”, indicó el entrenador panameño.