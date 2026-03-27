Sucesos - 27/3/26 - 09:03 AM

¡Trampa! Menores fueron asesinadas en Chivo Chivo en entrega de droga falsa

El jefe de la Policía, Jaime Fernández, dijo que han logrado reconstruir parte del recorrido del vehículo utilizado, incluyendo cómo llegaron los implicados.

 

Por: Redacción / Crítica -

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, confirmó que el caso de las dos menores asesinadas y abandonadas en la vía hacia Chivo Chivo está ligado a un tema de droga. 

Según explicó, las víctimas se encontraban en una supuesta entrega que resultó ser de droga falsa, lo que habría detonado el hecho violento.

Fernández indicó que ya hay varias personas identificadas y que las investigaciones avanzan con apoyo del Ministerio Público. Señaló que han logrado reconstruir parte del recorrido del vehículo utilizado, incluyendo cómo llegaron los implicados, dónde los dejaron y cómo huyeron, gracias a registros de cámaras y otras evidencias recopiladas.

El jefe policial también se refirió a otros hechos recientes, como el caso ocurrido en Chitré, donde ya hay una persona detenida, y el de Costa del Este, donde una mujer falleció tras recibir disparos. En este último, las autoridades han obtenido información clave mediante cámaras de videovigilancia que permitirá dar seguimiento a los responsables.

Las cifras reflejan la gravedad de la situación. En lo que va de 2026 se han registrado 119 homicidios, de los cuales 42 ocurrieron solo en marzo, siendo Don Bosco y San Miguelito las zonas con mayor incidencia de violencia.

Cuerpo encontrado en La Chorrera

En otro hecho, las autoridades confirmaron que el cuerpo semienterrado hallado en La Chorrera, correspondía a César González Civi, de 28 años, reportado como desaparecido el 19 de marzo. 

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El joven mecánico fue visto por última vez en su taller, y días después su vehículo fue encontrado abandonado con rastros de sangre, lo que encendió las alarmas.

El fiscal superior de Homicidios y Femicidios de Panamá Oeste, Luis Martínez, informó que la identidad fue confirmada mediante análisis forenses y huellas dactilares, y que continúan las diligencias para esclarecer el crimen. 

La familia del joven exige justicia y desmintió rumores en redes sociales que lo vinculaban a actividades ilícitas.

Mientras avanzan las investigaciones, estos casos vuelven a poner en evidencia la preocupación por la inseguridad y el aumento de hechos violentos en distintas zonas del país.

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