Deportes - 27/3/26 - 06:34 PM

Tiger Woods se vuelca y es arrestado como sospechoso de conducir intoxicado

El golfista se desplazaba a “alta velocidad” por una carretera de una zona residencial, rozó un camión y volcó sobre un costado.

 

Por: Estados Unidos/ EFE -

Tiger Woods fue arrestado el viernes como sospechoso de conducir intoxicado después de que su Land Rover, que se desplazaba a “alta velocidad” por una carretera de una zona residencial, rozó un camión y volcó sobre un costado.

El jefe policial del condado de Martin, John Budensiek, dijo que Woods pudo salir arrastrándose por el lado del pasajero y no resultó herido.

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“Sí mostró señales de estar impedido para conducir”, dijo Budensiek. Agregó que los investigadores creen que había tomado “algún tipo de medicamento o droga”.

De acuerdo con Budensiek, Woods aceptó una prueba de alcoholemia que no dio positivo, pero se negó a un análisis de orina y fue arrestado.

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Bajo la ley de Florida, tendría que pasar ocho horas en la cárcel antes de tener derecho a pagar la fianza.

Budensiek dijo que su oficina acatará la ley sin importar quién haya sido acusado de un delito. Recalcó que Woods estaba detenido en la cárcel, pero separado de los demás.

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