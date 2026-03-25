Deportes - 25/3/26 - 12:00 AM

Joselyne Edwards volverá al octágono

La peleadora panameña Joselyne Edwards volverá al octágono el próximo sábado 25 de abril en el ‘UFC Fight Night’, cartilla que se realizará en el UFC Apex de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

Edwards, clasificada N° 11 de la categoría gallo en el ránking de la UFC, se medirá a la brasileña Norma Dumont, N.°3 del mismo peso.

La atleta panameña viene de vencer por sumisión a Nora Cornolle en el segundo asalto del UFC Fight Night 267 realizado el pasado 21 de febrero en Houston, Texas.

Te puede interesar

Campeona mundial Nataly Delgado viaja a Nicaragua para defensa titular

Campeona mundial Nataly Delgado viaja a Nicaragua para defensa titular

 Marzo 24, 2026
Sevilla destituye al técnico Matías Almeyda

Sevilla destituye al técnico Matías Almeyda

Marzo 24, 2026
Panamá inició entrenamiento en Sudáfrica para amistosos

Panamá inició entrenamiento en Sudáfrica para amistosos

 Marzo 24, 2026
Aradia se alzó con la victoria en el Clásico Eric Gómez

Aradia se alzó con la victoria en el Clásico Eric Gómez

 Marzo 24, 2026
Nataly Delgado, lista para defender título mundial en Nicaragua

Nataly Delgado, lista para defender título mundial en Nicaragua

 Marzo 24, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Chicas asesinadas en vía de Chivo Chivo eran menores de edad

Chicas asesinadas en vía de Chivo Chivo eran menores de edad

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Amor y elegancia distinguen boda Marino Cabrera-Altamirano Duque

Amor y elegancia distinguen boda Marino Cabrera-Altamirano Duque

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Sale corriendo y taxi lo atropella: muere en el Corredor de los Pobres

Sale corriendo y taxi lo atropella: muere en el Corredor de los Pobres