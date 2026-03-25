La peleadora panameña Joselyne Edwards volverá al octágono el próximo sábado 25 de abril en el ‘UFC Fight Night’, cartilla que se realizará en el UFC Apex de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

Edwards, clasificada N° 11 de la categoría gallo en el ránking de la UFC, se medirá a la brasileña Norma Dumont, N.°3 del mismo peso.

La atleta panameña viene de vencer por sumisión a Nora Cornolle en el segundo asalto del UFC Fight Night 267 realizado el pasado 21 de febrero en Houston, Texas.