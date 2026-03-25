Deportes - 25/3/26 - 12:00 AM

Panameños buscan consolidarse en campaña 2026 de la MLB

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Una nueva temporada del béisbol de las Grandes Ligas iniciará a partir de hoy miércoles 25 de marzo, en la cual los panameños buscarán consolidarse con sus respectivos equipos.

Solo pendiente por confirmar si el infielder Leonardo Jiménez logra formar parte del roster de los Blue Jays de Toronto, cuatro panameños iniciarán la temporada 2026 de la MLB, siendo los mismos José Caballero (Yankees de Nueva York), Edmundo Sosa (Filis de Filadelfia), Miguel Amaya (Cachorros de Chicago) e Iván Herrera (Cardenales de San Luis).

Antes de iniciar la pretemporada, estos cuatro peloteros se proyectaban que iban a lograr formar parte de los rosters de sus equipos. Ahora les tocará consolidarse y mejorar sus actuaciones individuales del año pasado.

El primero en ver acción será el santeño José Caballero, quien con los Yankees de Nueva York tendrá el privilegio de inaugurar la temporada cuando visiten a los Gigantes de San Francisco a partir de las 7:05 de la noche (hora de Panamá).

Caballero tendrá la gran oportunidad de ser el titular en el campo corto de los Yankees de Nueva York, por lo que tratará de cumplir con las expectativas que tienen de él.

Por su parte Iván Herrera buscará por lo menos igualar la gran temporada que tuvo el año pasado con los Cardenales de San Luis, solo esperando no tener problemas de lesiones.

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Edmundo Sosa continuará con su rol de utility con los Filis de filadelfia, equipo que se espera esté disputando uno de los cupos a la postemporada.

La incógnita es si el receptor Miguel Amaya logre ganarse la titularidad con los Cachorros de Chicago.

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