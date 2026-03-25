Deportes - 25/3/26 - 12:00 AM

Salah dejará el Liverpool al final de la temporada

Mohamed Salah dejará Liverpool al final de la temporada y cerrará una etapa de nueve años en Anfield en los que se estableció como uno de los mejores jugadores en la historia del club inglés.

Liverpool informó que Salah, de 33 años, “llegó a un acuerdo” para dejar el equipo antes de que expirara su contrato.

Añadió que el delantero egipcio manifestó su deseo de hacer este anuncio a los hinchas “a la mayor brevedad posible” y así “ofrecer transparencia sobre su futuro debido al respeto y la gratitud que les tiene”.

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