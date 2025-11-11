Cecilio Waterman: ‘Serán los partidos más importantes de nuestras vidas’

El delantero Cecilio Waterman aseguró que él y sus compañeros de equipo están conscientes de la importancia de obtener buenos resultados en los dos partidos que faltan de la eliminatoria y obtener la clasificación al Mundial de 2026.

"Se tiene que asumir con las misma responsabilidad, sabemos que son los partidos más importantes de nuestras vidas y tenemos que hacer las cosas de la mejor manera para llegar al Mundial", manifestó Waterman, quien fue el designado para hablar con los periodistas previo al segundo entrenamiento con miras a la etapa crucial de la Eliminatoria de Concacaf, el cual se dio en el Estadio Rommel Fernández y al cual estuvieron presentes 23 jugadores.

Waterman señaló que que los partidos de la eliminatoria de Concacaf siempre son exigentes, pero confía en el potencial del equipo nacional para salir con los tres puntos.

“Son partidos eliminatorios, son partidos difíciles. Para ellos también, porque saben que van a enfrentar a Panamá. Ellos se juegan sus chances, nosotros también nos jugamos las nuestras”, señaló Waterman ante los medios de comunicación.