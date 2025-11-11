Deportes - 11/11/25 - 12:00 AM

Cecilio Waterman: ‘Serán los partidos más importantes de nuestras vidas’

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El delantero Cecilio Waterman aseguró que él y sus compañeros de equipo están conscientes de la importancia de obtener buenos resultados en los dos partidos que faltan de la eliminatoria y obtener la clasificación al Mundial de 2026.

"Se tiene que asumir con las misma responsabilidad, sabemos que son los partidos más importantes de nuestras vidas y tenemos que hacer las cosas de la mejor manera para llegar al Mundial", manifestó Waterman, quien fue el designado para hablar con los periodistas previo al segundo entrenamiento con miras a la etapa crucial de la Eliminatoria de Concacaf, el cual se dio en el Estadio Rommel Fernández y al cual estuvieron presentes 23 jugadores.

Waterman señaló que que los partidos de la eliminatoria de Concacaf siempre son exigentes, pero confía en el potencial del equipo nacional para salir con los tres puntos.

“Son partidos eliminatorios, son partidos difíciles. Para ellos también, porque saben que van a enfrentar a Panamá. Ellos se juegan sus chances, nosotros también nos jugamos las nuestras”, señaló Waterman ante los medios de comunicación.

Te puede interesar

Godoy enfrentará a Harvey en semifinales de conferencia de la MLS

Godoy enfrentará a Harvey en semifinales de conferencia de la MLS

 Noviembre 10, 2025
Carrasquilla recibe amenazas de muerte y filtran su supuesta dirección

Carrasquilla recibe amenazas de muerte y filtran su supuesta dirección

 Noviembre 10, 2025
Panamá inició entrenamientos para recta final de Eliminatoria Mundialista

Panamá inició entrenamientos para recta final de Eliminatoria Mundialista

 Noviembre 09, 2025
Portero al que Carrasquilla cometió falta sufrió fractura de tibia

Portero al que Carrasquilla cometió falta sufrió fractura de tibia

 Noviembre 09, 2025
Barcelona aprovecha empate del Real Madrid y se acerca a tres puntos

Barcelona aprovecha empate del Real Madrid y se acerca a tres puntos

 Noviembre 09, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí