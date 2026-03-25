Deportes - 25/3/26 - 12:00 AM

Choque de invictos en softbol de 60 años en Panamá Este

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Un choque de invictos se dará este domingo en la Liga de Softbol de 60 años y más de Panamá Este cuando se enfrenten los equipos del Club HR y los Traileros en el Complejo Deportivo Roberto Kelly, en el corregimiento de Don Bosco.

El encuentro será el primero de la jornada, programado para las 9:15 de la mañana y el mismo será dedicado a Edwin Zúñiga (lanzador de honor), Eduardo Proll (receptor) y Eduardo Peralta (bateador), éste último director de Panamá Este A, que conquistó el título nacional de la Liga Indian Rodríguez de 50 años.

El Club HR tiene marca de 3-0, mientras que los Traileros tienen 2-0.

Después del primer juego, los Traileros tendrán su segundo juego cuando enfrenten a Bocas del Toro, mientras que cerrarán la tanda Trililin vs La Revoltura.

En los resultados de la última jornada, el Club HR venció 10-1 a Trililin, ganando el encuentro Edwin Hernández y lo perdió Omar Cueto.

Por su lado, los Traileros vencieron 6-5 a la Revoltura, pero este equipo se recuperó en su segundo juego de la jornada para derrotar 10-2 a Bocas del toro.

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