Deportes - 09/10/25 - 12:00 AM

Colombia vence a Sudáfrica y chocará ante España en cuartos

Por: Chile EFE -

La selección de Colombia se clasificó ayer miércoles para los cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025 tras derrotar a la de Sudáfrica por 3-1 y se mantendrá en la ciudad de Talca, que parece haberle traído suerte, para el duelo del próximo sábado frente a una España que arrastra tantas dudas como la tricolor.

Colombia ya ha igualado lo que logró en los mundiales de Polonia 2019 y Argentina 2023 y por segunda vez en la historia buscará meterse a semifinales, esta vez frente a España, el próximo sábado 11 de octubre a las 15:00 hora local (18:00 GMT) en este mismo escenario.

