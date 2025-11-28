Deportes - 28/11/25 - 05:08 PM

Costaricense Joseph Ramírez, campeón de la Vuelta Internacional a Chiriquí

El ganador del giro ciclístico, del equipo Colono Bikestation Kolbi, acumuló 18 horas 38 minutos y 38 segundos.

 

El costarricense Joseph Ramírez, del equipo Colono Bikestation Kolbi, se convirtió en el campeón de la XLV edición de Vuelta Internacional a Chiriquí 'Copa Telca', la cual finalizó este viernes luego de disputadas ocho etapas. 

Ramírez acumuló 18 horas 38 minutos y 38 segundos, teniendo como escoltas a sus compañeros Alejandro Granados, quien acabó a 37 segundos y Sergio Arias, quien quedó a 59 segundos. 

El mejor panameño de la clasificación general individual fue el colonense Randish Abdul Lorenzo, del equipo Policía Nacional-Aeronaval, que se ubicó décimo con diferencia de 22:31 minutos del líder y monarca Joseph Ramírez. 

NO DEJES DE LEER: El taekwondo suma una medalla de bronce en Juegos Bolivarianos

La etapa de cierre fue un circuito en el sector de David Este, con 88 kilómetros, ganando el sprint el dominicano Alberto Ramos con tiempo de 1 hora 58 minutos y 48 segundos. 

El "tico" Jason Huertas, del Manza Té - La Selva-Scott,  fue segundo con el mismo tiempo y el Beliceño Derrick Chavarría, del Tag Cycling Team, fue tercero a un segundo. 

"Ha sido un trabajo en equipo para conseguir este galardón. Fue una Vuelta en la cual conseguimos muchos triunfos y posiciones importantes, de cara a la Vuelta a Costa Rica que es el objetivo final", dijo Joseph Ramírez al concluir el día.

De acuerdo a las estadísticas de este evento deportivo, este fue el título N.°11 para el pedal costarricense en la historia de esta cita del pedal. 

NO DEJES DE LEER: Irán boicotea sorteo del Mundial por restricciones de visa a funcionarios

El primer corredor de este país en haber ganado la Vuelta a Chiriquí fue Luis Ramírez en 1985. 

Otros ganadores individuales de la competencia fueron el beliceño  Derrick Chavarría, del Tag Cycling Team, en la Regularidad; el costarricense Sergio Arias, en la montaña con 24 puntos;  y Alejandro Granados, también de Costa Rica, en la Sub 23. 

En Junior dominó Emanuel Viane, del Rali Far Express Herrera; en Master Fernando Ureña, del Fundación Caminos de Omar; y por equipos, Colono Bikestation Kolbi, con tiempo sumado de 55 horas 67 minutos y 25 segundos.

 

