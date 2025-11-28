Costaricense Joseph Ramírez, campeón de la Vuelta Internacional a Chiriquí

El costarricense Joseph Ramírez, del equipo Colono Bikestation Kolbi, se convirtió en el campeón de la XLV edición de Vuelta Internacional a Chiriquí 'Copa Telca', la cual finalizó este viernes luego de disputadas ocho etapas.

Ramírez acumuló 18 horas 38 minutos y 38 segundos, teniendo como escoltas a sus compañeros Alejandro Granados, quien acabó a 37 segundos y Sergio Arias, quien quedó a 59 segundos.

El mejor panameño de la clasificación general individual fue el colonense Randish Abdul Lorenzo, del equipo Policía Nacional-Aeronaval, que se ubicó décimo con diferencia de 22:31 minutos del líder y monarca Joseph Ramírez.

La etapa de cierre fue un circuito en el sector de David Este, con 88 kilómetros, ganando el sprint el dominicano Alberto Ramos con tiempo de 1 hora 58 minutos y 48 segundos.

El "tico" Jason Huertas, del Manza Té - La Selva-Scott, fue segundo con el mismo tiempo y el Beliceño Derrick Chavarría, del Tag Cycling Team, fue tercero a un segundo.

"Ha sido un trabajo en equipo para conseguir este galardón. Fue una Vuelta en la cual conseguimos muchos triunfos y posiciones importantes, de cara a la Vuelta a Costa Rica que es el objetivo final", dijo Joseph Ramírez al concluir el día.

De acuerdo a las estadísticas de este evento deportivo, este fue el título N.°11 para el pedal costarricense en la historia de esta cita del pedal.

El primer corredor de este país en haber ganado la Vuelta a Chiriquí fue Luis Ramírez en 1985.

Otros ganadores individuales de la competencia fueron el beliceño Derrick Chavarría, del Tag Cycling Team, en la Regularidad; el costarricense Sergio Arias, en la montaña con 24 puntos; y Alejandro Granados, también de Costa Rica, en la Sub 23.

En Junior dominó Emanuel Viane, del Rali Far Express Herrera; en Master Fernando Ureña, del Fundación Caminos de Omar; y por equipos, Colono Bikestation Kolbi, con tiempo sumado de 55 horas 67 minutos y 25 segundos.